Bruno Fernandes fala de Jesus, Keizer e dos testes de madrugada no Man. United sem comer

Bruno Fernandes admitiu esta sexta-feira na conversa solidária promovida por Carolina Mendes, na rede social 'Instagram', que Jorge Jesus até nem teve uma importância assim tão grande na sua vinda para o Sporting.





"Eu já tinha decidido que queria vir, porque se falava da saída do Adrien e era uma oportunidade para mim", admite o agora médio do Manchester United, reconhecendo que, na primeira época de leão ao peito, o técnico português acabou por ter uma inflência determinante, como Marcel Keizer teve... na segunda."Jorge Jesus acabou por ajudar-me a realizar uma grande época. Na primeira temporada foi muito importante para isso [para que marcasse 16 golos], como na segunda época, o mister Keizer também foi importante pela maneira dele jogar. Contribuiu para que fizesse muito mais [32 golos]", sublinha o camisola 18 do United, que aproveita a conversa com a avançada da equipa de futebol feminino do Sporting para relatar os seus primeiros passos em Inglaterra."Foi mais difícil falar no balneário do que eu pensava. Cheguei lá tarde e tive de começar a fazer os exames a altas horas da noite. Sem comer. Estive uma hora deitado no sítio de fazer as ressonâncias. No dia seguinte, assinei contrato já tinha acabado o treino, almocei e acabei por treinar sozinho", recorda o internacional português, que agradece o apoio de Diogo Dalot, no processo de integração, e confessa ter, inicialmente, feito amizade, com os espanhóis e sul-americados, por uma questão de proximidade linguística.Juan, De Gea, Fred e Matic tiveram um envolvimento determinante nesse processo de adaptação ao futebol ingês.