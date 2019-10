Bruno Fernandes elogia mudanças de Silas: «Adeptos vão gostar e ser mais pacientes»

Bruno Fernandes voltou a estar em destaque, com um golo e uma assistência, na vitória diante do LASK Linz (2-1). O capitão do Sporting reconhece que o jogo foi tudo menos fácil, porém garante que as próximas semanas vão ser muito benéficas para a qualidade exibicional da equipa.

"Não fomos apanhados de surpresa pelo LASK Linz. O mister Silas já nos tinha passado a mensagem que esta equipa era muito intensa. Encontrámos algumas dificuldades devido a isso. Corrigimos algumas coisas ao intervalo, falámos entre nós o que poderíamos e teríamos de fazer melhor. Depois, mostrámos uma dinâmica diferente, com mais qualidade com bola apesar de ainda cometermos alguns erros pela intranquilidade que temos e alguma falta de confiança", começou por dizer, à Sport TV.

"Com estes resultados positivos e as próximas duas semanas de trabalho mais tranquilas, o mister vai dar-nos todas a mensagens que quer passar, porque até agora tivemos pouco tempo de trabalho", garante.

"Obviamente todos querem ver bom futebol, nós incluídos. Estamos num clube exigente. A partir de agora, com mais confiança, a equipa vai jogar melhor. O mister tem ideias positivas, de um jogo ofensivo e de posse, os adeptos vão gostar e ser mais pacientes", rematou o internacional português.