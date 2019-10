Bruno Fernandes à UEFA: «Os meus colegas muitas vezes não têm noção do clube que representam»

Bruno Fernandes elogiou, em declarações ao site da UEFA, a história do Sporting e mostrou-se muito orgulhoso por envergar a braçadeira de capitão dos leões."Ser capitão do Sporting é um orgulho enorme. Eu sou português e tenho noção da história do clube. Tento transmitir isso aos meus colegas, pois muitas vezes não têm noção do clube que representam, um clube como o Sporting. É verdade, está há 18 anos sem ganhar o campeonato, mas a pressão tem de estar cá", afiançou.E prosseguiu: "Essa pressão é uma pressão positiva, quer dizer que as pessoas acreditam em mim, que os meus companheiros de equipa têm confiança em mim e acreditam que eu posso fazer algo diferente durante o jogo – e eu tenho de transformar essa pressão num fator bom para que possa dar o melhor de mim de maneira a ajudar a equipa."As ambições do clube na Liga Europa passam, no imediato, por superar a fase de grupos. "É um grupo difícil, mas o Sporting tem todas as capacidades para passar. Teoricamente, o PSV é o adversário mais forte. As nossas ambições passam por passar o grupo, se possível em primeiro, e depois pensarmos jogo a jogo vendo também o que sairá no sorteio", frisou Bruno Fernandes.O capitão quer a equipa "a lutar de igual para igual" com qualquer adversário. "Sabemos que vêm equipas da Champions, os terceiros classificados, que são sempre grandes equipas e clubes com história e excelentes jogadores, mas o Sporting já demonstrou em épocas anteriores que tem qualidade para defrontar grandes equipas."E pode o Sporting vencer a competição? "Prefiro não pensar nisso já e sim ir passo a passo. Obviamente seria muito gratificamente, para mim e para os meus companheiros, deixar uma marca no clube como a conquista da Liga Europa."