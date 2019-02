Bruno Fernandes: «Acabámos por ser prejudicados»

Funes Mori deu brinde e Bruno Fernandes não desperdiçou



Funes Mori deu brinde e Bruno Fernandes não desperdiçou

Bruno Fernandes revelou-se inconformado com o resultado do Villarreal-Sporting (1-1) e não poupou o árbitro Pavel Kralovec. "A expulsão é decisiva. Ficámos com 10 e fomos obrigados a baixar. Com mais um golo passávamos a eliminatória... Ainda não consigo perceber a explusão pois era um lançamento para nós e o árbitro dá falta. Acabámos por sair prejudicados", afirmou o médio-ofensivo, à Sport TV, onde ainda analisou a prestação da equipa."Tínhamos a esperança de fazer golo a qualquer momento, e foi importante fazê-lo no final da primeira parte pois com mais um golo estaríamos na próxima fase pois o Villarreal teria de marcar outros dois. Saímos com um empate e a certeza de que podíamos ter feito melhor, principalmente na primeira mão. De qualquer forma a equipa deu tudo e agora temos de pensar no campenato".O capitão dos leões ainda considerou que a equipa tem capacidade "para melhorar" e deixou uma garantia. "Não ganhámos o jogo, mas a nível anímico foi muito importante pois a equipa deixou tudo em campo", concluiu.