Bruno Fernandes, Acuña e Bolasie com queixas físicas após jogo do Bessa

Bruno Fernandes, Acuña e Bolasie saíram tocados do jogo do Bessa, comunicou esta segunda-feira o Sporting.Por essa razão, este trio ficou a fazer tratamento aos traumatismos sofridos no jogo da 5.ª jornada da Liga NOS, que terminou com um empate ( 1-1 ), enquanto os titulares fizeram treino de recuperação.Bruno Fernandes marcou o golo do empate do Sporting, de livre direto , no entanto, o capitão dos leões não terminou o encontro, tendo sido expulso , com dois cartões amarelos."Já Ristovski e Fernando fizeram treino condicionado no relvado, tal como Vietto, que fez também tratamento. Luiz Phellype fez, além tratamento, trabalho de ginásio", refere ainda a nota divulgada pelo clube de Alvalade.Os restantes jogadores disponíveis estiveram às ordens de Leonel Pontes, que prepara o jogo de estreia dos leões esta temporada na Liga Europa, esta quinta-feira, frente ao PSV.