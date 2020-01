Bruno Fernandes alerta: «Clubes têm de cumprir com a palavra que têm com os jogadores»

O Sindicato de Jogadores publicou um vídeo com Bruno Fernandes a alertar para o flagelo dos salários em atraso. O capitão do Sporting deixou uma mensagem para os dirigentes.





"Devem pensar que todos esses jogadores que estão sem receber têm famílias, filhos, deveres e merecem ser respeitados. Os contratos são assinados por ambas as partes", disse o médio, que lembrou o caso semelhante que viveu. "Eu já passei por um momento em que recebi apenas seis meses depois de ter saído do país. Sei o que isso é, apesar de ser diferente porque vivia dentro da academia. Mas a realidade é que é muito difícil para aqueles que têm família e filhos para alimentar. Nesses escalões sabemos que o nível salarial não é muito alto e não permite fazer uma vida tranquila se se tiver um ou dois meses sem receber. Os clubes têm de cumprir com a palavra que têm com os jogadores", sublinhou.Em dezembro, a Liga de Clubes revelou que Vilafranquense, Cova da Piedade, Académica e Varzim não cumpriram com as suas obrigações salariais.