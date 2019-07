Bruno Fernandes aplaude opinião em defesa dos jogadores

Com uma atividade intensa nas redes sociais, Bruno Fernandes não hesita em tomar posições bem vincadas, quando entende que o deve fazer. Isso já aconteceu na época passada, nomeadamente quando o médio desabafou sobre o (então) mau momento de forma ou, mais tarde, quando partilhou um texto onde denunciava os interesses que gravitam em torno do futebol e pedia que não lhe estragassem o sonho.





Ontem, o capitão do Sporting partilhou na sua conta no Instagram uma imagem de um ‘videologger’, Francisco Baptista, no contexto de uma opinião em defesa dos... jogadores. "Não acham estranho ouvir-se mais vezes dirigentes de clubes falar do que os jogadores? Ou comentadores terem mais tempo de antena do que os jogadores? Os jogadores são as estrelas. No entanto, a comunicação dos clubes faz tudo para limitar esse acesso", lamentava o ‘vlogger’. que deixava a questão: "Como é possível o Bruno Fernandes estar há dois anos em Portugal, possivelmente à beira de sair, [e só agora] o mundo está a descobrir que ele tem um sentido de humor incrível?" Bruno aplaudiu o discurso.