Bruno Fernandes aplaude Ristovski capitão: «Mereceste isto e mereces ainda mais»

Depois de ter usado a braçadeira nos últimos minutos do jogo com o Portimonense na sexta-feira, Stefan Ristovski começou pela primeira vez um jogo do Sporting como capitão de equipa no domingo com o Belenenses SAD, no Estádio Algarve.





O próprio macedónio já partilhou o orgulho pelo facto , sentimento reforçado esta segunda-feira pelo amigo e antigo dono da braçadeira, Bruno Fernandes. O agora médio do Manchester United recorreu às redes sociais para tecer rasgados elogios ao lateral-direito."Sei o quanto orgulhoso e emocionado estás pela oportunidade de seres capitão do clube que tu tanto amas! Nunca vi um estrangeiro tão respeitador e dedicado pelo nosso país e pelo clube que representa! Mereceste isto e mereces ainda mais", considera Bruno Fernandes.