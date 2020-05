Bruno Fernandes: «Após o nascimento da minha filha foi um dos dias mais especiais»

Bruno Fernandes recordou esta segunda-feira o triunfo alcançado um ano antes no Estádio Nacional, frente ao FC Porto, e que rendeu ao Sporting a 17ª Taça de Portugal da sua história. O antigo capitão dos leões reconhece que este troféu teve um sabor especial, sobretudo por aquilo que acontecera na final anterior, diante do Aves, disputada cinco dias depois do ataque à Academia de Alcochete, em 2018.





"É um dia que ficará para sempre marcado na minha memória. Toda a gente sabe o significado que teve para mim conquistar a Taça de Portugal e vencê-la como capitão e poder subir aquelas escadas com a vontade de levantar o troféu. Depois de levantá-lo, descer aquela escadaria e, de uma maneira diferente do ano anterior, receber todo aquele carinho de uma forma alegre", reconhece o médio, de 25 anos, em declarações à Sporting TV, antes de enumerar as diferenças, em relação à época 2017/18."No ano anterior, recebi muito carinho, mas vi muitas pessoas tristes, houve gente a chorar comigo, inclusivamente familiares e amigos. Estar lá um ano depois e ver lá quase as mesmas pessoas e os sportinguistas a apoiarem-nos foi e será para mim uma das maiores conquistas que terei na minha vida pelo sentimento especial que teve aquela Taça de Portugal", assegura o agora futebolista do Manchester United, que compara mesmo as emoções vividas a 25 de maio de 2019 ao nascimento da filha Matilde."Aquele dia, para mim, tem um valor muito especial. Acredito que, após o nascimento da minha filha, tenha sido uma dos mais especiais da minha ainda curta carreira e da minha vida", enfatiza Bruno Fernandes, que nem necessitou daqueles momentos para perceber que tinha feito a escolha mais acertada ao regressar ao Sporting, depois de ter rescindo contrato com o clube, na sequência do incidente na Academia."Os jogadores crescem com vários sonhos: o primeiro sonho é chegar à I Liga, quando estamos em Portugal, e chegar a um dos melhores clubes. Eu tive a sorte de representar um dos melhores clubes de Portugal, que é o Sporting. Poder representar um clube com a dimensão do Sporting foi o grande passo na minha carreira. Voltar a casa e poder representar o Sporting foi o passo mais importante e o mais acertado que dei, apesar dos receios que tinha em voltar a casa e desiludir-me e desiludir quem esperava algo de mim", confessa o futebolista que, diga-se, em abono da verdade, não desiludiu ninguém.Vencer e conquistar títulos em clubes desta dimensão está inerente, considera o futebolista que, em janeiro passado, foi vendido ao Manchester United por 55 milhões de euros, que podem chegar aos 80 milhões, consoante a obtenção de determinados objetivos."Quando decidimos representar um clube como o Sporting o objetivo passa por vencer, por poder estar em todas as finais e ganhar tudo o que for possível. Infelizmente no Sporting não conquistei o campeonato como gostaria, mas consegui conquistar duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal. Isso deixa-me muito feliz, não satisfeito", considera Bruno Fernandes, para quem a prova-rainha não é apenas mais uma competição."A festa da Taça de Portugal tem um sabor especial, dado tudo o que está à volta daquele jogo e do clima que se vive. Desde as barracas com a cerveja, com leitão, com porco. É uma festa incrível que tive a possibilidade de viver dentro do campo e dei a possibilidade de também ser vivida pelos meus pais, pela minha mulher, pelos meus irmãos, pelos meus tios... Pessoas que me marcaram estiveram lá. Houve pessoas que não puderam ir, mas estiveram em casa a torcer por mim e pelo Sporting. Como português viver isso e fazer-lhe viver isso foi muito especial", conclui o antigo médio leonino.