Bruno Fernandes assobiado durante o jogo e a receber prémio

A primeira vez que Bruno Fernandes se aproximou da bancada sul, para marcar um pontapé de canto, foi brindado com um coro de apupos e assobios que se manteve ao longo de toda a primeira parte e subiu de tom, quando se ‘pegou’ com Nuno Manta, após uma entrada mais dura sobre Rúben Ferreira. Não sendo conhecida qualquer animosidade entre os adeptos do Marítimo e o capitão da equipa do Sporting, tais manifestações devem ser entendidas como uma forma de desestabilização ao jogador mais influente do conjunto de Alvalade. O camisola 8 fez questão de ignorar as provocações da bancada que acabaram por ter menor força no segundo tempo.

Já após o apito final de Tiago Martins, os adeptos voltaram a assobiar o capitão dos verdes e brancos. O camisola 8 foi considerado o homem do jogo para a Liga, mas recusou ser o homem designado a abordar o empate na Madeira. Agradeceu apenas a menção. "[O prémio] tem pouca importância tendo em conta o resultado, mas agradeço. Obrigado", disse telegraficamente, sem abordar as incidências do jogo. Coates foi chamado a esse papel.