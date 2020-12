Bruno Fernandes atento ao Sporting: «Orgulho, meu irmão»

Bruno Fernandes deixou o Sporting há quase um ano mas continua atento ao dia-a-dia do clube e, sempre que pode, assiste aos encontros dos leões pela televisão. Esta terça-feira não foi exceção e o médio do Manchester United acompanhou a transmissão do encontro do Sporting com o Mafra para a Allianz Cup.

Antes do apito inicial em Alvalade, ao ver Luís Maximiano envergar a braçadeira de capitão na habitual escolha de campo ou bola, o internacional português publicou uma 'storie' no Instagram e identificou o jovem guarda-redes leonino. "Orgulho, meu irmão", escreveu, Bruno Fernandes, na referida publicação.