Bruno Fernandes: «Brahimi quando quer é o melhor jogador do campeonato»

Sem rodeios, como sempre se mostrou ao longo da temporada, Bruno Fernandes abordou em entrevista à RTP o que sucedeu esta época na Liga NOS, desde a equipa que melhor futebol jogou até ao melhor jogador da prova. E no que ao melhor futebolista diz respeito, o médio deixa claro que não se sente como tendo sido merecedor desse estatuto, até porque no seu entender há outro craque que é o melhor da prova... mas só quando quer."Não vou dizer que sou eu. Não é uma questão de humildade a mais, mas não me consigo ver dessa maneira. Há um jogador que este ano até pode não ter sido tão preponderante, mas que gosto muito: o Brahimi. Para mim, quando quer, é o melhor jogador do campeonato. Dos portugueses… Temos a surpresa João Félix, que fez um grande campeonato, mas pela influência que tem diria o Pizzi. Talvez até o possa colocar no mesmo patamar que o Brahimi", explicou.Já em relação à equipa que melhor futebol apresentou, Bruno Fernandes foge dos grandes e coloca esse rótulo no Moreirense e Belenenses. "Este ano, a par do Belenenses, até a umas jornadas do final, foram as duas equipas que mais impressionaram pelo futebol, pelo pouco poder financeiro que têm e por aquilo que apresentaram. Se formos a ver, o Moreirense tem na base jogadores portugueses, muitos deles jovens, que estão a aparecer. O Belenenses tem uma equipa mais experiente, mas, ao mesmo tempo, com grande qualidade. Foram duas equipas que demonstraram que, mesmo com pouco poder financeiro, conseguiram fazer bons campeonatos, mesmo não sendo clubes grandes. Foram duas equipas que me impressionaram por aquilo que fizeram", elogiou.Já quanto às equipas do topo, o médio repartiu a questão por fases. "O FC Porto, a espaços, foi uma grande equipa; o Benfica, nesta fase final do campeonato, foi mais equipa. Conseguiu conciliar um mix de juventude e experiência, que terá sido o que permitiu esta reviravolta que o Benfica conseguiu neste final de campeonato.", explicou.