Bruno Fernandes chama sócios ao estádio: «Queremos mudar o rumo dos últimos jogos»

O Sporting recebe este domingo o Sp. Braga, na 2.ª jornada da Liga NOS, depois de ter arrancado o campeonato com um empate na Madeira ( 1-1 frente ao Marítimo) e ter perdido a Supertaça para o Benfica (goleada por 5-0 Naquele que é o primeiro jogo dos leões em Alvalade na época 2019/2020, o Sporting colocou Bruno Fernandes a puxar pelo apoio dos sócios, que receberam uma mensagem do capitão."Este domingo recebemos o SC Braga, para o primeiro jogo da Liga NOS 19'20 em Alvalade. Queremos alterar o rumo dos últimos jogos. Queremos voltar às vitórias. Estamos focados em regressar mais fortes que nunca! Contamos contigo no Estádio?", refere a mensagem que segue juntamente com uma imagem de Bruno Fernandes.O jogo em Alvalade, este domingo, tem pontapé de saída marcado para às 21 horas.