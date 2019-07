As lágrimas que Bruno Fernandes derramou no domingo, depois da, tiveram eco em Inglaterra. Adeptos e imprensa consideram que este pode ter sido o último jogo que disputou com a camisola do Sporting em Alvalade, daí a emoção demonstrada pelo jogador.O craque leonino tem estado no radar do Manchester United, que tarda em chegar aos valores que o Sporting pretende.Já foi notícia também o facto de Frederico Varandas pretender ficar com Fernandes, mas também é sabido que o camisola 8 dos leões tem o sonho de jogar na Premier League. Resta saber se está disposto a adiá-lo por mais uma época..