Bruno Fernandes chuta Sporting para máximos: ações sobem mais de 12% em dois dias

Além da sua influência dentro do campo, Bruno Fernandes está a catalisar a subida do Sporting também no mercado. As ações do clube de Alvalade subiram 6,25% para os 85 cêntimos na sessão desta quarta-feira o que representa um máximo desde julho de 2018.









No primeiro trimestre do seu ano fiscal (julho a setembro) de 2019, a Sporting SAD registou lucros de 21 milhões de euros , anunciou a sociedade desportiva em comunicado à CMVM.

Já na sessão de ontem , a cotada tinhaAo contrário de ontem, o Sporting teve uma liquidez muito superior ao normal, com 10.629 ações negociadas, acima da média diária dos últimos seis meses fixada nas 876 ações.A motivar esta subida está a possível venda do médio leonino que, a acontecer pelos valores referidos pela imprensa desportiva em Portugal e Inglaterra (entre os 50 e 70 milhões de euros) "