Bruno Fernandes: «Colocaram muita pressão sobre o Pedro Mendes»

Numa conversa com Carolina Mendes, jogadora do Sporting, no Instagram - para um leilão solidário de camisolas para tentar atenuar os efeitos sociais da pandemia de covid-19 -, Bruno Fernandes defendeu Pedro Mendes, jovem avançado dos leões, que depois de marcar na estreia acabou por perder algum gás.





"Senti isso no Sporting com a formação. Um miúdo que esteja bem na formação já achavam que ele estava bom para jogar na equipa principal e que era melhor do que os que estavam na equipa principal do Sporting. É muito diferente essa passagem. Por exemplo, colocaram muita pressão sobre o Pedro Mendes. Ele entrou, marcou e todos esperavam que jogasse sempre. Depois teve muitas ocasiões, não marcou e caiu no esquecimento o golo que fez ao PSV. E a qualidade dele manteve-se, ou se calhar até melhorou por estar a treinar com a equipa principal, mas as coisas não estavam a correr tão bem, a equipa não estava a ganhar", disse o agora médio do Manchester United.