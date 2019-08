Bruno Fernandes continua associado ao Real Madrid

Depois de gorada a transferência de Bruno Fernandes para Inglaterra (mercado encerrou no último dia 8), o Sporting está cada vez mais próximo de assegurar a continuar do seu maior ativo, uma vez que a janela das transferências está cada vez mais próxima de encerrar (2 de setembro), um cenário que automaticamente fará com que o médio tenha um significativo aumento salarial. Contudo, em Espanha, a imprensa continua de forma insistente a associar o nome do capitão dos leões a um possível interesse do Real Madrid, algo que nesta altura é improvável, uma vez que nenhum clube se aproxima dos 70 milhões exigidos pelo Sporting.