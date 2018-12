Bruno Fernandes cumpre castigo

Bruno Fernandes vai falhar o primeiro jogo de 2019, frente ao Belenenses, depois de ter completado no Berço uma série de cinco cartões amarelos. O médio, tal como Gudelj, estava à bica e, no derradeiro minuto do jogo de ontem, acabou por ser amarelado, por protestos, pelo árbitro.O castigo só se aplica no regresso do campeonato, pelo que Bruno Fernandes pode ser utilizado no próximo jogo dos leões, frente ao Feirense, para a Allianz Cup.Do lado do Vitória, Wakaso também não evitou o 5º cartão amarelo e, desta forma, vai falhar o jogo da próxima jornada, frente ao Nacional. O ganês, de 26 anos, acabou por ser penalizado devido ao uma entrada dura sobre Diaby, ao minuto 63.