Bruno Fernandes dá a receita para o dérbi: «É importante estamos tranquilos»

Bruno Fernandes congratula-se por o Sporting ter conquistado até ao momento o máximo de pontos possível na Liga e faz votos para que a equipa leonina saia da Luz no próximo sábado com mais três. O médio reconhece que um jogo frente ao rival Benfica é sempre especial e explica o que o grupo de José Peseiro terá de fazer para ser bem sucedido no dérbi."O nosso objetivo está a ser concretizado, queremos conquistar o máximo de pontos, temos 6 em 6 possíveis e há que continuar esta fase positiva, com vitórias. O importante é melhorar jogo a jogo, ainda há muito a fazer nesse sentido. A responsabilidade de ganhar quando se está no Sporting é óbvia e é isso que temos vindo a fazer. Temos de trabalhar para melhorar, chegar a sábado e vencer", contou o jogador, em declarações à Sporting TV.Um encontro frente ao Benfica é sempre especial... "Obviamente o dérbi traz outras motivações, aumenta a responsabilidade. Requer sempre mais ao nível emocional. Sabemos que é muito importante estarmos tranquilos e não pensar muito no que se passa à volta do jogo. Vamos tentar aproveitar as debilidades deles e tirar partido disso."Bruno Fernandes não tem dúvidas que os adeptos do Sporting estão com a equipa. "Acho em Moreira de Cónegos já deu para ver que os adeptos estão focados, como nós, e isso é fundamental. É importante eles apoiarem-nos e nós darmos o máximo para conquistarmos algo grande para o clube", frisou, deixando uma mensagem: "Queremos muito continuar esta campanha positiva e esperamos o apoio incansável do primeiro ao último minuto por parte dos nossos adeptos, porque nós também vamos dar tudo, do primeiro ao último minuto."Depois de uma belíssima exibição em Moreira de Cónegos, na primeira jornada, Bruno Fernandes teve um desempenho mais apagado frente ao V. Setúbal. "No primeiro jogo tive a felicidade de estar em dois golos dos três que marcámos, acabei por receber o prémio de melhor jogador em campo e isso foi muito gratificante. No segundo encontro, estive um pouco abaixo do meu normal, mas esta semana tenho estado a trabalhar para retificar isso."O médio leonino abordou ainda o facto de ser um dos capitães da equipa e não escondeu o orgulho. "É uma responsabilidade muito grande; ser capitão do Sporting é um orgulho imenso. Nunca esperei tão cedo chegar a este patamar; passaram por aqui grandes jogadores que foram capitães e para mim é uma honra enorme."