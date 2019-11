Bruno Fernandes: da entrada muito forte ao frio que o impediu de fazer a celebração habitual

Declarações à SIC

Bruno Fernandes que marcou o segundo golo no triunfo ( 0-2 ) sobre o Rosenborg, considerou que o Sporting deixou uma boa imagem na Noruega."Foi uma excelente primeira parte, entrámos muito bem no jogo pois sabíamos da agressividade deles. Nós tentámos fazer com que a nossa agressividade fosse mais forte. Na segunda parte com o 2-0 baixámos pois são muito jogos seguidos. Estamos a jogar há muito tempo na quinta-feira e no domingo, e precisamos de gerir. Fomos inteligentes e baixámos a primeira linha de pressão. Isso fez com que eles tivessem pouco espaço", afirmou o internacional português, à Sport TV, onde destacou a importância do triunfo: "Acho que fizemos um excelente jogo pois críamos muitas oportunidades no contra-ataque e, mesmo sem jogadores muito rápidos, sabíamos que podíamos ferir esta equipa. Não marcámos na segunda parte, mas deixámos uma boa imagem".O internacional português também abordou a alteração do comando técnico no clube, e confessou que "gosta" dos métodos de Silas. "Sofremos a derrota em Alverca e foi a que foi a que mais doeu. Em Tondela tivemos tudo para sair de lá com os três pontos, mas agora temos de pensar no Belenenses. Sem pré-época é mais difícil, mas o mister está a fazer tudo para que a equipa se adapte às suas ideias", acrescentou o jogador que ainda destacou o facto do Rosenborg não ter marcado: "A equipa que fez com que o jogo se tornasse fácil pois fomos muito agressivos. Saímos sem sofrer golos e temos de repetir isto mais vezes. As ideias do treinador foram estas e temos de colcá-las em prática".O camisola 8 ainda abordou o facto de faltar uma vitória para assegurar a qualificação, e pediu foco no Belenses. "O Sporting vai lutar pela vitória em todos os jogos, mas agora só pensamos no Belenenses", concluiu."Fizemos um início muito forte. A ideia que tínhamos preparada para o jogo e para a primeira parte entrou e entrou muito bem e fez com o que o jogo se tornasse mais fácil. As entradas fortes no jogo são sempre importantes para que depois sejamos nós a gerir o ritmo de jogo e não a equipa adversária."Não complicaram. Para nós, continua tudo igual. Temos de pensar no nosso jogo. Teremos o Belenenses para o campeonato, que é o mais importante, mas assim que vier a Liga Europa, jogamos em casa contra o PSV, uma grande equipa, equipa forte com ataque muito rapido, muita qualidade mas o Sporting tem todas as qualidades para poder deixar em casa a vitória.""Foi muito bem o Doumbia a ganhar a segunda bola. Serviu-me bem, tive a oportunidade de ir no um contra um, esperei o movimento do Vietto para dar-lhe a bola, o central deu-me espaço e consegui tirá-lo da frente e fazer golo. Hoje não consegui fazer o gesto para a minha filha, por isso aproveito para dedicar o golo a ela e à minha mulher, que estao de certeza em casa a ver o jogo. Estava muito frio, não consegui meter as mãos nas orelhas.