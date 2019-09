Bruno Fernandes dá murro na mesa: «Não vamos deixar que ninguém de fora nos continue a dividir»

"Não é momento para muita conversa, até porque sei que as palavras de pouco vão servir. Estamos num momento muito complicado onde somos os primeiros a estar frustrados e revoltados com os resultados. O ambiente que se tem vivido não pode ser usado como desculpa para os resultados negativos, mas neste momento o universo sportinguista tem de se unir, vocês melhor do que eu sabem o que é ser Sporting e o que é a constante tentativa de dividir este clube. Têm marcado presença sejam muitos ou poucos, têm apoiado e contestado com todo o direito de o fazer! Mas neste momento que sei que não é fácil para vocês, acreditem que não o é igualmente para nós. Queremos sair desta situação o mais rápido possível e só juntos o podemos fazer, sei que com vitórias tudo se tornará mais fácil e faremos de tudo para que assim seja.

Bruno Fernandes recorreu aos Instagram para deixar uma mensagem aos adeptos do Sporting. O capitão leonino falou no "momento complicado" vivido entre os verde e brancos e deixou duras palavras."O ambiente que se tem vivido não pode ser usado como desculpa para os resultados negativos, mas neste momento o universo sportinguista tem de se unir, vocês melhor do que eu sabem o que é ser Sporting e o que é a constante tentativa de dividir este clube. Têm marcado presença sejam muitos ou poucos, têm apoiado e contestado com todo o direito de o fazer! Mas neste momento que sei que não é fácil para vocês, acreditem que não o é igualmente para nós. Queremos sair desta situação o mais rápido possível e só juntos o podemos fazer, sei que com vitórias tudo se tornará mais fácil e faremos de tudo para que assim seja", escreveu na sua conta de Instagram.E prosseguiu com um apelo à união: "Não vamos deixar que ninguém de fora nos continue a dividir, quer se goste ou não dos jogadores, quer se goste ou não do treinador, quer se goste ou não da direção o que importa é o Sporting".Recorde-se que o Sporting perdeu na quinta-feira frente ao Rio Ave por 2-1 em encontro da 1.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga.Silas será hoje apresentado como treinador do Sporting