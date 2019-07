Bruno Fernandes já regressou ao trabalho no Sporting

Bruno Fernandes regressou esta quinta-feira ao trabalho no Sporting, depois de a sua possível saída ter feito correr muita tinta nos últimos tempos.Melhor marcador dos leões na Liga NOS 2018/19, o médio está de volta aos trabalhos da equipa de Marcel Keizer depois das férias que se seguiram à participação na Liga das Nações ao serviço da Seleção nacional.Com Bruno Fernandes voltaram ainda Stefan Ristovski e Gonzalo Plata. O macedónio participou na dupla jornada da sua seleção na qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano, ao passo que o equatoriano participou no Mundial de sub-20.Terminado o período de férias que gozou, na sequência da participação e conquista da Liga das Nações por Portugal, o médio apresentou-se hoje ao trabalho na Academia, envolvido por uma enorme aura de incerteza quanto ao seu futuro. Apesar de a porta de saída estar ainda aberta, e levando em conta que o campeonato inglês é aquele que mais chama pelo internacional português, a hipótese da permanência está de pé (e até a ganhar força), até porque a SAD liderada por Frederico Varandas ainda não recebeu qualquer proposta concreta pelo passe do jogador verde e branco.Entre as possibilidades em carteira, o Manchester United é o clube que está, de momento, em melhor posição, com Liverpool, Tottenham ou PSG na retaguarda. No entanto, ao contrário do que tem vindo a ser veiculado na imprensa estrangeira, Record sabe que Bruno Fernandes não tem qualquer acordo apalavrado com os red devils, liderados pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer. A despeito de já ter assumido que a Premier League é um destino de sonho, o médio está confortável em Alvalade e sabe que, caso permaneça, mais do que duplicará o atual vencimento e chegará ao topo da lista salarial: 5 milhões de euros brutos por época (2,5 M€ líquidos).Por outro lado, a SAD tem uma hipotética saída acautelada, tal como Frederico Varandas já sublinhou publicamente (Lucas Robertone será a alternativa); porém, não abdica da fasquia de 70 milhões de euros estipulada. E as sondagens recebidas não se aproximam sequer desta quantia.