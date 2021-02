Bruno Fernandes para Ristovski: «Tenho pena que o teu percurso tenha acabado assim no clube onde deste tudo»

Stefan Ristovski deixou o Sporting para rumar ao Dínamo Zagreb e Bruno Fernandes deixou-lhe uma mensagem de despedida nas redes sociais, após o lateral dizer adeus aos leões.





"Tenho pena que o teu percurso tenha acabado assim no clube onde sempre deste tudo o que tinhas, onde sempre respeitaste os valores que um clube como o Sporting Clube de Portugal exige. Trabalhador, honesto e sempre de olho no próximo!", escreveu o ex-médio do Sporting, que agora veste as cores do Manchester United."Obrigado por tudo o que fizeste por mim e pelo clube em todo o tempo que o representaste, tu foste um senhor em todo esse tempo e mereces um nova oportunidade para demonstrar o teu valor. O teu sucesso será o meu sucesso", finalizou.