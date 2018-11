Bruno Fernandes deixa mensagem de agradecimento a Tiago Fernandes

Tiago Fernandes fez no domingo o seu último jogo como treinador interino do Sporting, fechando o ciclo com uma. No final do jogo, Bruno Fernandes recorreu às redes sociais para felicitar a equipa pelo triunfo e ainda para deixar uma mensagem à equipa técnica que sucedeu a José Peseiro antes da chegada de Marcel Keizer.Boa vitória é importantíssima para aquilo que são os nossos objetivos! Quero deixar uma palavra de agradecimento ao Mister Tiago, prof. Ricardo e ao Mister Nelson que deram o melhor deles e fizeram de tudo para que estivéssemos no nosso melhor e não pararam um segundo para que os jogos e os treinos fossem preparados da melhor maneira e foram incansáveis mesmo sabendo que o futuro deles era incerto, continuem ou não connosco desejo-vos a maior sorte do mundo pois merecem-na!