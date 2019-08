Bruno Fernandes despede-se de Bas Dost de forma emocionada: «Tudo aconteceu muito rápido»

Bruno Fernandes deixou uma emocionada mensagem de despedida a Bas Dost, "um amigo para todos nós dentro do balneário", agradecendo ao holandês por o ter ajudado a "crescer como jogador e também como pessoa"."Meu amigo, companheiro e guerreiro de mil batalhas. Sei que não era a maneira que querias para te despedir de todos nós, mas tudo isto aconteceu muito rápido e não tiveste tempo para dizer o que querias a todo o universo sportinguista que tu tanto amas e a quem tu tanto deste! Não preciso de falar daquilo que foste e és como jogador, para isso os teus números bastam e já falam o suficiente. Não foste só um colega nem um simples companheiro, foste um amigo para todos nós dentro do balneário, uma pessoa genuína e que vai deixar saudade a todos aqueles que tiverem o prazer de trabalhar contigo", começou por dizer o capitão do Sporting numa publicação no Instagram."Agradeço-te pelo que me ajudaste a crescer como jogador e também como pessoa, agradeço por toda a alegria que tentaste sempre transmitir dentro do balneário mesmo quando as coisas não corriam da melhor maneira. És e serás sempre um ídolo para todos os leões e leoas que te viram jogar e sobretudo para quem teve o prazer de jogar a teu lado! Agora só desejo que na tua nova aventura que tenhas o dobro do sucesso que eu desejo para mim próprio, e que as redes dos guarda-redes adversários não parem de abanar com os teus golos. Obrigado Bas Dost, obrigado meu amigo", concluiu o internacional português.Recorde-se que Bas Dost foi esta segunda-feira oficializado no Eintracht Frankfurt , numa transferência que rende, para já, 7 milhões de euros ao Sporting. Ao longo do dia, foram vários os futebolistas leoninos, Coates, Ristovski ou Jovane, que deixaram mensagens de despedida ao ponta de lança. O próprio Dost também deixou palavras na hora do adeus