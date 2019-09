Bruno Fernandes despede-se de Raphinha: «Estarei sempre aqui para ti, meu irmão»

Bruno Fernandes despediu-se esta quarta-feira de Raphinha, jogador que se transferiu para o Rennes, com uma mensagem emocionada nas redes sociais."Desde o dia que chegaste ao clube que tivemos uma ligação próxima, que com o tempo foi crescendo e passou a ser uma grande amizade! Foi um prazer jogar ao teu lado e poder partilhar o balneário contigo durante todo este tempo! Quero desejar-te as maiores felicidades e o maior sucesso. Continua esse miúdo humilde e trabalhador que sempre foste para poderes cada vez mais conquistar todos os teus objetivos pessoais. Estarei sempre aqui para ti, meu irmão", escreveu o capitão leonino.O brasileiro não perdeu a oportunidade de responder e retribuir o carinho: "Sem palavras, irmão. Foi uma honra poder jogar do teu lado, dividir balneário contigo, mas foi uma honra maior conhecer a pessoa que tu és, o irmão que te tornaste para mim".