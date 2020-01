Bruno Fernandes despede-se do Sporting e deixa mensagem a Paulinho

No dia em que assinou contrato com o Manchester United e se desvinculou em definitivo do Sporting, Bruno Fernandes deu os parabéns a Paulinho, o roupeiro dos leões que ontem cumpriu o 51.º aniversário.





"Muitos parabéns Paulinho, tu sim serás uma eterna lenda. Vou sentir a sua falta 'manquinho'", escreveu o ex-capitão dos leões, agora jogador dos red devils, nas stories do Instagram.