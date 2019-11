Bruno Fernandes distinguido com o prémio Alentejo

Bruno Fernandes recebeu, na manhã desta sexta-feira, o prémio Alentejo, referente à categoria 'Mais desporto'. O internacional português recebeu a distinção na Academia do clube, no mesmo dia em que foi eleito o melhor jogador da 5.ª jornada da Liga Europa, pela exibição na goleada (4-0) diante do PSV Eindhoven.