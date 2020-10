Bruno Fernandes e a despedida de Wendel: «A Liga portuguesa perde o melhor bigode»

Wendel despediu-se, esta terça-feira, do Sporting. Através das redes sociais, o médio brasileiro, que parte com destino aos russos do Zenit São Petersburgo, deixou uma mensagem de agradecimento ao clube, publicação essa que motivou vários comentários por parte dos ex-companheiros de equipa, entre eles de Bruno Fernandes.





Ver esta publicação no Instagram Obrigado por tudo @sportingclubedeportugal, p sempre no meu coração Uma publicação partilhada por Wendel37 (@wendel37) a 6 de Out, 2020 às 6:14 PDT

"Boa sorte meu bigodão. A Liga portuguesa perde o melhor bigode", escreveu o médio português que atualmente representa os ingleses do Manchester United. Sebástian Coates, Jovane, Luís Neto, Daniel Bragança, Joelson Fernandes, Pedro Mendes ou até Ristovski foram alguns dos ex-companheiros que também deixaram uma mensagem de despedida.