Bruno Fernandes e Coates seguem para os EUA, Acuña fica em Lisboa

Bruno Fernandes e Coates seguirão esta segunda-feira à noite com a equipa do Sporting para os Estados Unidos, onde os leões defrontarão na madrugada de quinta-feira (01h00) o Liverpool, num encontro de pré-época. Segundo Record apurou, em sentido inverso, Marcos Acuña, Gelson Dala e Bruno Gaspar, elementos que só hoje voltaram aos trabalhos, ficarão em Lisboa a adquirir ritmo.





No que respeito ao capitão leonino, apesar do intensificar do interesse do Manchester United - que deverá avançar com uma proposta de 62 milhões de euros -, o jogador irá sempre com a comitiva para o continente americano, independentemente das propostas que possam surgir. De resto, Frederico Varandas já hoje garantiu, antes do voo, que rejeitará uma eventual oferta naquele valor pelo internacional português