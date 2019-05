Bruno Fernandes e como tornar os sonhos mais pequenos do que a ambição

O Sporting já vincou, pelos mais variados intervenientes nomeadamente Marcel Keizer , a ambição de juntar este sábado a Taça de Portugal à Taça da Liga, conquistada em janeiro. A mensagem no grupo leonino é de confiança e foi reforçada por Bruno Fernandes numa publicação no Instagram."Trabalha todos os dias, até que os teus sonhos se tornem mais pequenos que a tua ambição", escreveu o capitão do Sporting como legenda de uma fotografia em que se vê o plantel a treinar.O Sporting-FC Porto de sábado será o quarto jogo entre as duas equipas esta temporada, com o FC Porto a desempatar - após empates em Alvalade e na final da Taça da Liga -, com um triunfo há uma semana, por 2-1, na última jornada da Liga NOS.Um aliciante extra, para os dois adversários: para qualquer um deles, será a 17.ª Taça de Portugal, 'desempatando' no segundo lugar do palmarés da prova.