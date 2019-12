Bruno Fernandes e Joelson agradecem prémios Stromp

Bruno Fernandes recebeu o prémio Stromp referente ao futebolista do ano, e não deixou de agradecer a distinção. "É sempre muito importante ser reconhecido. Os prémios Stromp já existem há muitos anos, e é uma honra para mim recebê-lo pelo segundo ano consecutivo. Estou muito feliz pois ser reconhecido pelos adeptos do Sporting é sempre bom", afirmou o capitão que também destacou a presença dos atletas das restantes modalidades: "Estão aqui todos os campeões com as merecidas homenagens. É sempre bom reconhecermos aquilo que é a grandeza do Sporting e do que os atletas que o representam".Já Joelson foi distinguido com o prémio Academia, um galardão que o encheu de orgulho. "Fico muito feliz e orgulhoso por ter recebido este prémio. Quero agradecer a Deus, ao Sporting e aos meus colegas que me têm ajudado sempre, e eu sei que sem eles não seria possível este prémio. Estou a gostar muito de estar aqui", garantiu o jovem, à Sporting TV, que prometeu "dar o seu melhor" no futuro.