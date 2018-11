Bruno Fernandes e Jovane distinguidos com o Prémio Stromp

A gala de entrega dos Prémios Stromp realiza-se a 18 de dezembro, às 20 horas, no Hotel Sheraton, em Lisboa e, nesta edição, Bruno Fernandes e Jovane são alguns dos distinguidos. O capitão leonino foi nomeado Futebolista do Ano, enquanto que o extremo vai receber o Prémio Revelação. O jovem Miguel Luís recebe a distinção Academia Sporting.

Além do futebol, os Prémios Stromp distinguem todos os quadrantes do universo leonino. Ângelo Girão (hóquei em patins) e Maria Siderot (judo) foram os Atletas do Ano. Nuno Cristóvão (futebol feminino) é o Treinador do Ano, Rafael Lucas Pereira (râguebi) o Coordenador do Ano e, como grande surpresa para esta edição, o Grupo Stromp decidiu distinguir todos os sócios do Sporting "em reconhecimento da extraordinária entrega no difícil e complexo período vivido até ao ato eleitoral".

Armando Lacerda (saudade), Luís Gonçalves, Carolina Duarte, Carina Paim, Érica Gomes (atletas paralímpicos), João Soldado (ténis de mesa paralímpico), João Vaz (natação adaptada), Tiago Santos, André Santos, Ricardo Fernandes, Adolfo Barão (kickboxing), Diogo Ganchinho, Diogo Abreu, Pedro Ferreira (ginástica), João Fernando (judo), Nélson Évora (atletismo), Samuel Santos (bilhar), João Pedro Monteiro (ténis de mesa), João Costa (tiro) e as equipas de goalball paralímpico, atletismo feminino (pista e corta-mato), atletismo masculino (corta-mato), atletismo feminino de sub-20 (pista) e os sub-17 de hóquei em patins também serão homenageados. As inscrições para o jantar continuam abertas e custam 35 euros.