Bruno Fernandes e Lumor integrados em treino de preparação para a Taça de Portugal

O Sporting teve esta quinta-feira mais um treino de preparação para o jogo da Taça de Portugal com o Lusitano de Vildemoínhos, numa sessão que contou com as presenças de Bruno Fernandes e Lumor, que estiveram ao serviço das respetivas seleções.Além de Bruno Fernandes e Lumor, o treinador Marcel Keizer contou, igualmente, com o jogador da equipa de sub-23 Thierry Correia.Ausentes continuam Marcos Acuña, por ainda não ter regressado dos compromissos internacionais, Battaglia, que está em "trabalho de recuperação pós-cirurgia", e Raphinha e Montero, que recuperam ambos de "mialgias de esforço recorrentes".Esta sexta-feira, o Sporting tem novo treino agendado para as 10h30 na Academia Sporting, à porta fechada, sendo que o treinador holandês Marcel Keizer fará a antevisão do jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, às 16h30, no Estádio José Alvalade.