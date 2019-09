Bruno Fernandes e o episódio no túnel do Bessa: «Mais tarde falarei disso»

Bruno Fernandes comentou a expulsão de que foi alvo no Estádio do Bessa, nos instantes finais do empate com o Boavista (1-1), e garante que mais tarde irá "esclarecer" o sucedido nos balneários , onde pontapeou duas portas."Foi a minha primeira expulsão desde que estou no Sporting, já tinha sido uma vez expulso em Itália, mas não nestas condições. Obviamente deixa marcas. Se sou massacrado? As faltas existem, mas também são para ser marcadas. Os jogadores têm de ser amarelados. Houve uma diferença nessa questão dos amarelos. Não posso fazer nada neste momento, fui expulso, foi a decisão do árbitro, tenho de aceitar", começou por dizer, à SIC."O que aconteceu mais tarde depois falarei disso, mas a seu tempo as coisas vão ser esclarecidas", reforçou.Para além disto, o internacional português assegura estar de corpo e alma em Alvalade: "Tenho demonstrado isso. A mensagem que eu tento passar é que estou muito feliz por estar no Sporting e representar um clube da dimensão do Sporting".