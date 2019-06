Bruno Fernandes e o início difícil em Itália: «Estive meia época com 50 euros que a minha mãe me deu»

Bruno Fernandes admitiu que emigrar para Itália aos 17 anos foi "muito díficil". Numa entrevista à RTP3, o capitão do Sporting lembrou os tempos no Novara, nomeadamente numa altura em que, financeiramente, ainda não tinha garantido a sua independência."Quando cheguei lá tinha um ordenado base, que era o mínimo em Itália, de 1.500 euros, mas comecei a recebê-lo a partir de fevereiro. Estive desde junho até fevereiro com 50 euros que a minha mãe me deu em junho para eu ir. Disse-me: ‘Se precisares de alguma coisa, gasta!’ Aqueles 50 euros duraram até janeiro, porque eu não saía da academia. Vivia com aquilo que tinha. Era feliz. Tinha uma bola, tinha campos… para mim chegava", contou o internacional português, destacando o apoio da família."Nos primeiros tempos, tanto a minha namorada, hoje minha mulher, como os meus pais, ajudaram-me muito, deram-me muita força para ficar, através de vídeo-chamada, nada mais. Na altura, as possibilidades não eram assim tantas, não os podia ter por perto muitas vezes. A minha mulher, nos últimos seis meses, ia lá uma vez por mês. Ela ainda estudava e, por isso, não podia estar lá muitas vezes. Ia lá três ou quatro dias, uma vez por mês e ajudava muito. Os meus pais também iam lá. Isto tudo com a ajuda do meu empresário, porque eu não tinha possibilidades para pagar viagens", confessou Bruno Fernandes, acrescentando: "Chegar a Novara, não conhecer ninguém, não falar a língua, não ter ninguém que pudesse traduzir aquilo que tinha de ser feito, era muito difícil."