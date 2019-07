Bruno Fernandes eleito Jogador do Ano: «Quero estar na luta mais uma vez por esta menção»

O médio do Sporting Bruno Fernandes venceu esta sexta-feira o prémio de melhor jogador da Liga NOS em 2018/19, pelo segundo ano consecutivo, batendo João Félix e Pizzi, ambos do Benfica.O capitão do Sporting, que acabou a temporada como o médio mais goleador dos campeonatos europeus, com 20 tentos na Liga (33 em todas as competições), bateu a concorrência de dois campeões nacionais pelo prémio, que foi anunciado na cerimónia dos sorteios das competições profissionais, no Palácio da Bolsa, no Porto.O internacional português, de 24 anos, não esteve presente, mas deixou uma mensagem na qual agradeceu "a toda a equipa, 'staff', adeptos e todos os que ajudaram", mostrando-se "feliz de conquistar o prémio tão prestigiante pelo segundo ano consecutivo"."Quero para o próximo ano estar na luta mais uma vez por esta menção", acrescentou.No somatório dos votos dos capitães e treinadores de equipa de cada competição, nas várias categorias, o médio do Sporting reuniu a maioria das preferências para o galardão mais pretendido, batendo os outros dois finalistas, João Félix (Benfica) e Pizzi (Benfica).