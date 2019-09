Bruno Fernandes eleito o melhor médio do mês de agosto

Bruno Fernandes foi eleito o melhor médio a atuar na Liga NOS, durante o mês de agosto, resultado de uma votação em que participaram todos os treinadores principais da Liga NOS.





O jogador do Sporting somou 31,85% dos votos, deixando para trás o benfiquista Pizzi (24,44%) e Al Musrati (5,93%), do V. Guimarães, que terminaram no segundo e terceiro lugar, respetivamente.