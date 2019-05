Bruno Fernandes elogia futebol de Manchester City e Liverpool

Bruno Fernandes revela, em entre ao blogue 'De Cadeirinha' ser um fã incondicional do modo de jogar do Manchester City. Mas, também do Liverpool. São duas formas de atuar, diferentes, que encantam o médio do Sporting, que puxa dos seus dotes de 'treinador' para explicar o que têm de tão especial as filosofias de jogo de Pep Guardiola e Jurgen Klopp."Guardiola tem tirado o melhor dos jogadores o metido na equipa. Sabia que ia ser difícil em Inglaterra e adaptou-se. É um City que joga, mais ou menos, à maneira do Barcelona, mas não igualzinho, porque o campeonato é diferente, a intensidade é diferente, a agressividade é outra, a competitividade é outra e ele soube mudar isso", destaca Bruno Fernandes, antes de debruçar-se sobre os aspetos defensivos."O City, sem a bola, tem a intensidade dos onze, consegue num momento de pressão encostar a equipa [adversária] a um canto, em bloco, e acaba por lhe roubar a bola", analisa o médio, antes de virar a agulha para Anfield: "Gosto muito do Liverpool também. É um futebol mais direto, mais ofensivo, talvez menos organizado, mas mais intenso. Quando não tem a posse de bola são mais intensos."E não é tudo. "No Liverpool são mais as individualidades. Principalmente no meio-campo. Normalmente, jogam três jogadores muito agressivos e conseguem recuperar a bola. Depois têm três jogadores na frente que são letais, quando têm oportunidade, fora aqueles que ficam de fora, que fazem a diferença, como se viu neste último jogo", recorda Bruno Fernandes, numa referência à 2ª mão da meia-final da Champions League, em que venceram o Barcelona, por 4-0.