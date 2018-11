Bruno Fernandes elogia futebol simples do Sporting

Bruno Fernandes destacou a atitude do Sporting no triunfo por 4-1 frente ao Lusitano de Vildemoinhos que permitiu a continuidade da equipa leonina na Taça de Portugal."Dominámos o jogo por completo, concedemos algumas oportunidades ao Lusitano no contra-ataque. Foram muito inteligentes por saber aproveitá-las. Há que dar uma palavra positiva à equipa deles. Teve mérito. Controlámos, tivemos bola, umas vezes lento e outras mais rápidos. O importante era conseguirmos controlar, ter a bola e entrarmos nos métodos do treinador. Vitória justíssima e resultado justo por aquilo que fizemos especialmente na 2.ª parte", disse o médio.Bruno Fernandes prosseguiu deixando elogios à simplicidade do jogo leonino. "Temos valores individuais muito fortes. Ficou provado que fazendo as coisas simples, a um dois toques, conseguimos marcar golos. Os nossos golos acontecem a um dois toques, tabelas rápidas, bolas rápidas e cruzamentos. É nisto que temos de trabalhar. A simplicidade do nosso jogo faz com que o nosso futebol saia mais fluido", considerou.O médio falou também de como a equipa se sente com Marcel Keizer. "Tive pouco tempo de trabalho, mas todos os outros companheiros tiveram. Fui falando com eles para perceber como estavam as coisas. Toda a gente me falou bem e estamos todos bastantes satisfeitos com os métodos de trabalho e ideias. Agora é trabalhá-las ao máximo porque acredito que temos muita coisa a melhor e acredito que vamos conseguir", concluiu.