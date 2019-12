Bruno Fernandes elogiado pela UEFA

Autor de cinco golos em outros tantos jogos na Liga Europa, Bruno Fernandes ajudou o Sporting a apurar-se para os 16 avos-de-final da prova e a UEFA frisou a preponderância do médio, ao ponto de lhe ter deixado rasgados elogios... em forma de pergunta. "Existe um melhor médio na Liga Europa?", lê-se na legenda de um vídeo com um dos golos do camisola 8 frente ao PSV. Mais tarde, Bruno partilhou a publicação nas suas redes sociais.