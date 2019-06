Bruno Fernandes: «Em Inglaterra há muitas equipas que são um grande desafio»

Bruno Fernandes diz estar preparado para dar o salto para o futebol inglês. O médio do Sporting concedeu uma entrevista ao programa Trio d'Ataque, da RTP, e falou especificamente de Manchester City e Manchester United. Antes, o internacional português confessou ser amante da Premier League."Sou amante do futebol inglês. É o campeonato onde se vive mais puramente o futebol, aquilo que é o espetáculo em si. Têm os estádios sempre cheios e os jogos sempre para trás e para a frente, não há tantas paragens. Há faltas, sim, mas há contactos que não são considerados faltas, porque é um jogo mais intenso e vivido. Digo muitas vezes que em Portugal o jogo pára demasiadas vezes. Compreendo que, como nós jogadores temos de ter o conhecimento dos adversários, os árbitros também têm de ter em relação aos jogadores que vão arbitrar. Mas também parte do próprio jogador. Muitos fazem com o que o jogo seja parado constantemente. Caiem, estão dois minutos no chão, e depois vem o árbitro e já não querem assistência. Há outros que param o jogo constantemente, com faltas, bolas para fora, perdas de tempo… São coisas que, cada vez mais aqui em Portugal, têm de mudar - e não acontecem em Inglaterra. Para melhorarmos o nosso espetáculo isso tem de deixar de existir. Caso contrário, as pessoas vão menos vezes aos estádios porque não se vê o espetáculo mas sim o jogo parado constantemente. Se há jogos a mais? Sim, também pode ser uma das razões que faz com que os jogos não sejam tão espetaculares. Mas se formos a ver, o campeonato inglês é aquele em que há mais jogos.""Depende das mentalidades. O Guardiola é um futebol apoiado e bonito de se ver, com uma boa pressão no momento da perda de bola. É uma equipa com grandes jogadores e grande qualidade. Já Klopp tem um futebol mais ofensivo, mais direto, com jogadores mais apontados para a baliza. Ambos os treinadores são otimos, gosto de ambos. Ainda há pouco tempo me perguntaram se no futuro podia ser treinador e eu disse que, se o vier a ser, gostaria de juntar o melhor de cada um. Adoro tanto o Guardiola como o Klopp, cada um com as suas ideias.""Eu sinto que é o momento, sinto que estou preparado para qualquer tipo de desafio. O que eu disse no ano passado… após a rescisão de contrato eu tive a possibilidade de ir para Inglaterra. Tive três clubes interessados mas não me senti preparado. Disse claramente ao meu empresário que não me sentia preparado para chegar a Inglaterra e singrar…""Sim. Talvez estivesse no ano passado. Talvez, se tivesse ido, podia ter acontecido que sim. Mas acho que a consagração deste ano, aquilo que eu fiz este ano, demonstrou-me a mim, não a mais ninguém mas a mim, que me sinto preparado para qualquer tipo de desafio.""Eu acho que em Inglaterra há muitas equipas que são um grande desafio. Obviamente, há duas equipas de que se tem falado muito, o United e o City. O City é uma equipa que está a ganhar tudo em Inglaterra nos últimos anos. O United é uma das equipas com mais história em Inglaterra. Cada um à sua maneira tem a sua importância e a sua força. Obviamente que são dois clubes que qualquer jogador gostaria de representar. Para mim seria uma honra enorme poder representar tanto um como outro. São dois clubes enormes, como já referi. Agora, as responsabilidades são as mesmas. São dois clubes que jogam para ganhar, que querem ganhar, como Sporting quer ganhar.""Obviamente é um desafio que eu gostaria de ter. Não escondo isso. Nunca escondi. Jogar em Inglaterra sempre foi o meu sonho principal, desde miúdo. Sempre vi Inglaterra como o meu sonho. Acho escusado esconder isso, não vejo o porquê de esconder, é um sonho jogar em Inglaterra, sempre foi. Independentemente de ter de dizer o nome dos clubes, em Inglaterra há muitos clubes que eu gostaria de representar. Não porque agora eu tenha estes dois clubes e eu tenha algum deles como melhor, não. Em Inglaterra há muitos clubes que eu gostaria de representar.""Obviamente, jogar à beira do Bernardo seria muito bom, como eu referi há bocado. O City é muito bom, seria uma grande oportunidade. Poder jogar ao lado de um jogador como o Bernardo tornava sempre as coisas mais simples."