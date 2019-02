Bruno Fernandes encontra vítima de eleição

Bruno Fernandes está numa forma estrondosa, como provam os 22 golos por si apontados e que o colocam como o médio mais goleador da história do Sporting numa só temporada, em igualdade com António Oliveira (1981/82). Para se isolar na dianteira basta-lhe um golo, algo que, tendo em conta o histórico do camisola 8 em embates com o Marítimo, pode estar amanhã nas cartas.

É que o capitão dos verdes e brancos tem no Marítimo uma das suas vítimas prediletas, equipa contra a qual já marcou por três vezes - apenas festejou mais vezes com o Feirense (5). O internacional português, de 24 anos, fez o gosto ao pé nos dois embates com os insulares esta época: bisou a 16 de setembro, numa vitória por 3-1 na Allianz Cup; voltou a marcar 13 dias depois em novo triunfo (2-1), agora para o campeonato. O Marítimo não pode dizer que não está avisado...