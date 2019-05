Bruno Fernandes: «Estamos no Jamor para poder conquistar o que no ano passado escapou»

Bruno Fernandes reforçou, em entrevista ao site da FPF, que o Sporting encara a final da Taça de Portugal com o FC Porto com grande responsabilidade e ambição."É muito importante, todo o grupo sabe da relevância da Taça de Portugal, o prestígio que tem, e claro que poder acabar o ciclo de um ano com a conquista de mais uma taça é sempre importante", disse.O médio destacou que o Sporting quer sair do Jamor com o troféu depois de te perdido com o Aves na final do ano passado."No ano passado queríamos ter ganho a Taça de Portugal e não conseguimos. Este ano estamos presentes novamente, para poder conquistar o que no ano passado escapou aos que já estavam cá, ou dar essa conquista aos que vieram este ano", afirmou."Nunca tinha vindo a uma final no Jamor antes do ano passado. Mas todos os portugueses – jogadores e não só – têm a noção do prestígio que é poder jogar a final no Jamor, da festa que é a Taça no Jamor. Acho que aqui no Sporting toda a gente tem mais ou menos essa ideia, principalmente os portugueses. Cabe-nos a nós, também, passar essa mensagem aos que chegaram há menos tempo e ainda não se aperceberam da dimensão de festa que é, para os jogadores, mas principalmente para os adeptos. Sabemos da importância que os adeptos dão a este dia, daquilo que as pessoas sentem na decisão e da tradição deste palco com 75 anos. O estádio é prestigioso e podermos estar numa final, mais uma vez, e discutir o troféu tem de ser um fator de ambição maior", prosseguiu.O capitão do Sporting considerou que "a preparação tem de ser feita igualmente para qualquer tipo de adversário"."Vamos abordar este jogo como temos vindo a preparar todos os outros até agora, obviamente tendo em atenção que temos pela frente uma das equipas mais fortes que poderíamos apanhar. Cabe-nos dar o nosso melhor para podermos sair vencedores", justificou.