Bruno Fernandes: «Estava frustrado mas muita gente não tem noção do que está a dizer»

Após a derrota do Sporting na Liga Europa, Bruno Fernandes comentou a expulsão de que foi alvo no Estádio do Bessa, na última jornada da Liga NOS, e o consequente acesso de fúria já nos balneários , onde pontapeou duas portas."Como é que essas imagens vieram a público, não comento, já toda a gente sabe como funciona o futebol português. A imagem negativa que tentam passar de um jogador para fora, principalmente quando esse jogador é do Sporting. Quanto a estas imagens e estes episódios, que não deveriam acontecer, aí faço um 'mea culpa'. Acontecem. A única coisa que tenho a dizer sobre isso é que estava, obviamente, frustrado, estava chateado", referiu o capitão do Sporting na zona mista."Acho que não fui justamente expulso pelo contexto do jogo. Mas há uma coisa que quero deixar bem clara: há muita gente que não tem noção daquilo que está a dizer. Nunca algum ato meu feito em qualquer momento tem alguma coisa contra o Boavista. Isso é impossível. Sou o primeiro jogador a defender o Boavista. Sou o único jogador da formação que fala do Boavista. Sou o único jogador que tem respeito pelo Boavista. Em momento algum fiz alguma coisa para prejudicar o Boavista", acrescentou Bruno Fernandes.