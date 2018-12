Bruno Fernandes: «Este estilo de jogo traz o melhor de cada um dos jogadores»

Bruno Fernandes abriu o marcador nos Arcos Bruno Fernandes abriu o marcador nos Arcos

O Sporting venceu esta segunda-feira em casa do Rio Ave por 3-1, no jogo que encerrou a 11.ª jornada da Liga NOS, fechando a ronda no segundo posto, a dois pontos do comandante FC Porto.Os 'leões' adiantaram-se cedo no marcador, aos oito minutos, por Bruno Fernandes, ainda permitiram que João Schmidt igualasse, quatro minutos depois, mas golos de Bas Dost, aos 23, e de Jovane Cabral, aos 72, sentenciaram a partida."Foi um grande jogo de futebol. Ambas as equipas proporcionaram um grande espectáculo. Conseguimos reagir bem depois do 1-1. Está evidente que estamos a melhorar bastante e que a equipa se está a esforçar para praticar um bom futebol. A força do Sporting é o grupo e é isso que temos de continuar a demonstrar. Temos jogadores de muita qualidade e este estilo de jogo traz o melhor de cada um dos jogadores", disse Bruno Fernandes.