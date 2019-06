Bruno Fernandes: «Estou num grande clube e não ando à procura de sair»

Após a conquista da Liga das Nações por Portugal, Bruno Fernandes falou à imprensa italiana sobre um alegado interesse do Inter Milão nos seus préstimos, sublinhando que só agora irá ver que propostas recebeu mas deixando claro que gosta muito de estar no Sporting.





"Sobre isso não sei nada ainda. Veremos nos próximos dias o que é verdade entre o que se fala, pois os jornais publicam coisas para mexer com o mercado e para vender. Estou tranquilo, estou num grande clube e não estou à procura de sair. Se chegar a oportunidade de ir para um grande clube, que não possa recusar, veremos com o Sporting a melhor solução", começou por dizer à 'Mediaset'."O Inter é um grande clube, com história, e ver o meu nome associado a um clube como esse é sempre importante", finalizou o capitão leonino.