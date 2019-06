Bruno Fernandes: «Eu acho melhor o golo do Mathieu... mas votem em mim à mesma»

O Sporting está a convidar os adeptos a escolherem o melhor golo da época. Os autores escolhidos são Mathieu (contra o Nacional) e Bruno Fernandes (ao Boavista).





Eu acho melhor o do Mathieu, mas ...



Votem em mim à mesma! @Sporting_CP https://t.co/Mw4V3s6MFq — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) June 11, 2019

O médio confessa ter preferência pelo golo do francês mas... apela ao voto no seu. "Eu acho melhor o do Mathieu. Mas votem em mim à mesma", brincou, no Twitter.