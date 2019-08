Bruno Fernandes exige mais: «Quem vier aqui tem de ter medo de jogar contra o Sporting»

Bruno Fernandes roubou a bola e foi por ali fora para marcar o segundo do Sporting Bruno Fernandes roubou a bola e foi por ali fora para marcar o segundo do Sporting

Bruno Fernandes ficou satisfeito com o triunfo do Sporting diante do Sp. Braga (2-1), o primeiro da época, mas vincou, em declarações ao canal do clube, que os leões têm de ser melhores e, acima de tudo, inspirar "medo" nos adversários."Na primeira parte estivemos muito agressivos e intensos, na 2.ª parte pelo resultado baixámos um pouco as linhas, demos espaço. Uma equipa como o Sp. Braga com espaço para jogar e pensar torna as coisas mais fáceis. Tivemos as nossas oportunidades. Se as tivéssemos concretizado teríamos um resultado muito diferente e as coisas se calhar teriam sido mais fáceis. Falaríamos de uma segunda parte de uma maneira diferente. A realidade é que baixámos as linhas e deixámos que o Sp. Braga jogasse.""Há que enaltecer o trabalho mas acho que tem de se tornar uma normalidade. Todas as equipas que vierem jogar a Alvalade têm de sentir a dificuldade e o medo de jogar contra o Sporting, jogarem contra uma equipa grande. Cada vez mais temos de ter mentalidade de clube grande. Temos de ter noção da dimensão do clube que representamos e os clubes que aqui vêm jogar têm de ter a noção da dimensão do clube que defrontam e que os jogadores do Sporting têm muita qualidade. Acho que temos muito a melhorar e não estamos satisfeitos com aquilo que fizemos. Vencer é muito bom, traz moral mas há que pensar já no próximo jogo e focar nos erros.""Acabei por ser eu a marcar o 2º golo mas poderíamos fazer mais. O importante era sair com os três pontos para somar a primeira vitória nesta Liga após só um ponto na Madeira."