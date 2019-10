Bruno Fernandes explica a entrevista à UEFA e nega críticas aos colegas de equipa

O golo de Bruno Fernandes que concluiu a reviravolta do Sporting O golo de Bruno Fernandes que concluiu a reviravolta do Sporting

A mensagem para Jordão, a homenagem ao hóquei e os aplausos finais: as imagens do Sporting-LASK



Bruno Fernandes explicou o teor da entrevista que concedeu à UEFA antes do Sporting-LASK, garantindo que não criticou os companheiros de equipa quando disse que "os meus colegas muitas vezes não têm noção do clube que representam". O capitão leonino lembrou que é normal alguns estrangeiros não saberem na perfeição a realidade do emblema verde e branco."Leu a entrevista? Eu critiquei os meus colegas? Eu não disse que alguns não sentiam o Sporting. Disse que sou português, tenho noção do futebol português e dimensão do clube. É normal que os que vêm de fora não tenham essa noção. Eu tento passar essa mensagem. Não sou sportinguista desde pequenino, mas conheço o clube desde pequenino. Passo-lhes a mensagem que estamos num clube grande e exigente. Quando cheguei a Itália os meus colegas passaram-me as mesmas ideias", confessou o internacional português à SIC após o triunfo desta noite contra os austríacos, por 2-1 Estas foram as palavras de Bruno Fernandes nessa entrevista: "Ser capitão do Sporting é um orgulho enorme. Eu sou português e tenho noção da história do clube. Tento transmitir isso aos meus colegas, pois muitas vezes não têm noção do clube que representam, um clube como o Sporting. É verdade, está há 18 anos sem ganhar o campeonato, mas a pressão tem de estar cá."